Простые правила: как обезопасить себя и своих близких от коронавируса

В первую очередь нужно позаботиться о пожилых людях

Из-за коронавируса сотни тысяч человек по всему миру в эти дни находятся на карантине или в режиме так называемой самоизоляции и не покидают своих квартир. Специалисты рекомендуют оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции и обезопасить граждан из группы риска. А это прежде всего люди пожилого возраста. Компании переводят сотрудников на дистанционный режим работы. В Москве до 10 апреля отменены массовые мероприятия с количеством зрителей или участников более 50 человек.

Большой закрыт, Малый тоже. В Табакерке театр начинается и тут же заканчивается - на пустой вешалке. Все спектакли до 10 апреля отменены. Актёров нет. Билеты можно сдать в любое удобное время.

"Мы желаем нашим зрителям здоровья. Берегите себя и ваших близких. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется. И мы снова сможем встретиться с вами", - сказал главный администратор Московского театра Олега Табакова Иван Мельников.

В "Зарядье" тоже тихо у входа. Но сцена не пустует. Дарья Мороз слегка сбивается. Наверняка, от волнения. Впервые концерт онлайн, в абсолютно пустом зале, в условиях объявленной пандемии. Зато сколько людей сейчас сидят дома и наслаждаются этой игрой.

"Мы выходим онлайн, потому что есть такая возможность - поставить аппаратуру с достаточно хорошим качеством. Выступить и сыграть для наших людей, поклонников, которые тоже сидят дома, не могут выйти, но им тоже надо чем-то заняться. Мы должны позаботиться о пожилых людях, на которых больше всего может повлиять этот вирус", - заявил народный артист России Игорь Бутман.

Люди поддерживают друг друга по всему миру. Соблюдая дистанцию, не целуясь и не здороваясь. И стараясь не покидать помещение. Арнольд Шварценеггер изолировал себя сам. Судя по многочисленным видео, дома не скучает. Людей рядом с ним не видно. Только животные! Осторожность понятна. Он ведь тоже в группе риска, ему скоро 73!

О том, что это единственно верное решение, говорят многие. Да, молодые люди способны перенести коронавирус на ногах как обычную простуду. И именно им соблюдение карантина, даже в случае с легким насморком, необходимо. Абсолютно здоровые волонтёры, доставляя людям лекарства и еду, тоже соблюдают все меры безопасности. Маска обязательна.

О том, как важно соблюдать простые правила, не устаёт говорить галерист Айдан Салахова. Её карантин закончится 25 марта. И за всё это время она ни разу не общалась с близкими. Для их же блага. Научил чудовищный опыт Италии.

"Если семья живет вместе, то молодежь, естественно, перестаёт выходить из дома. А это так и будет, чтобы не приносить заразу домой. Самое главное - не бояться карантина, а бояться коронавируса. И даже раньше, чем государство введет какие-то меры, начинать привыкать к новой ситуации. Уже сидеть дома и помогать ситуации тем, что вы никуда не будете выходить", - сказала Салахова.

Страна переходит в новый режим. Фитнес-клубы, супермаркеты и рестораны пустеют. Зато крупные онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к своим фильмам. Кто - на две недели, кто - до конца апреля. Без ограничений - курсы и экскурсии онлайн. Виртуальные музеи работают круглосуточно. Третьяковская галерея, Дарвиновский, Музей космонавтики.

Московский зоопарк тоже в стороне не остался. Панды Жуи и Диндин скоро будут не единственными героями трансляций. В зоопарке обещают подключить к камерам борнейских орангутанов, белых медведей и равнинных горилл. Отличный способ занять детей, оказавшихся на несколько недель дома.

Особо переживающим за сохранность квартиры и нервной системы родителям советуют приобрести пособия по медитации и книги на тему "Как распознать первые признаки инфаркта". Но намного более действенны ролики о самых невероятных подвижных играх для всей семьи. В том числе из Китая. Там знают, что делать. Проходили.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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