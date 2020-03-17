Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию

Подписан соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года.

Вопрос в бюллетени будет звучать следующим образом: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, передает "Интерфакс".

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны.

В частности, глава государства считает необходимым разрешить Госдуме утверждать кандидатуру главы кабмина, ужесточить требования к кандидату в президенты, повысить роль Госсовета, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления. Среди поправок есть инициатива, которая разрешает Путину вновь баллотироваться в президенты.

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