Путин допустил перенос дня голосования из-за коронавируса

Нет ничего более важного, чем здоровье россиян

Голосование по поправкам в Конституцию будет проведено 22 апреля, но только в том случае, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Несмотря на то, что в указе прописана дата – 22 апреля, день голосования можно перенести, отметил президент России Владимир Путин.

"При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - сказал он на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой (цитата по "Интерфаксу").

В свою очередь Центризбирком готовится обеспечить безопасность россиян на голосовании во время вспышки коронавируса.

"Вся ситуация будет под контролем ЦИКа вместе с теми органами, которые отвечают за здоровье населения. Мы уже находимся в консультациях по этому вопросу", - заявила зампред комиссии Майя Гришина.

Ранее Путин подписал указ о проведении всероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года. Вопрос в бюллетене будет звучать следующим образом: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

По данным на 17 марта, в мире 186 363 заболевших коронавирусом. Умерли 7 452 человека, вылечились 80 765. В России подтверждено 114 случаев заражения. Вылечились пять человек, жертв нет.

В профилактических целях в Москве и области запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

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