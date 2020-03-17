Нефть опустилась ниже $29 за баррель

В последний раз такие цифры были в январе 2016 года

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель. Это произошло впервые с 20 января 2016 года, передает РИА Новости. На 21:05 по московскому времени за баррель Brent на бирже давали 28,90 доллара.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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