Евросоюз закрыл границы для иностранцев

Запрет продлится 30 дней

В странах Евросоюза вступил в силу запрет на въезд для граждан третьих стран (в том числе Великобритании). Таким образом было одобрено соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Запрет продлится 30 дней и будет действовать с "небольшими исключениями", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелу Меркель.

Запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии, пояснили в МВД ФРГ. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

Ранее аэропорты Мюнхена и Франкфурта-на-Майне получили распоряжение отправлять граждан не из Евросоюза обратно. Внутри ЕС ограничено перемещение. Туристы спешно покидают и Францию. Страна перешла практически на полный карантин. Подробнее о ситуации в Европе смотрите в репортаже:

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