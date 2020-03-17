Вертолет Ми-8 попал под обстрел в Коми (видео)

СКР показал последствия ЧП

Следственный комитет России опубликовал фотографии попавшего под обстрел вертолета Ми-8.

Вертолет обстреляли картечью во вторник, когда он летел из Коми в Архангельскую область. "Неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось", - говорится в сообщении СКР.

На борту судна находились четыре члена экипажа. Они не пострадали.

В Коми возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

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