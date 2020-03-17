ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вертолет Ми-8 попал под обстрел в Коми (видео)

23:02
  • вторник
  • 17 марта 2020

СКР показал последствия ЧП

Следственный комитет России опубликовал фотографии попавшего под обстрел вертолета Ми-8.

Вертолет обстреляли картечью во вторник, когда он летел из Коми в Архангельскую область. "Неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось", - говорится в сообщении СКР.

На борту судна находились четыре члена экипажа. Они не пострадали.

В Коми возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 попал под обстрел
Вертолет Ми-8 попал под обстрел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.