"Готовим глобальный переезд": Павел Мамаев объявил об эмиграции

Сейчас он поправляет здоровье

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев заявил, что он готовится к переезду в другую страну.

Алана Мамаева, супруга спортсмена, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. В частности, ее спросили о том, как муж отреагировал на приостановку Чемпионата России до 10 апреля из-за коронавируса. Мамаев сам ответил на этот вопрос.

"Спокойно отреагировал, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время я успею полностью оправиться от моего повреждения", - заявил Павел Мамаев, который пропустил игру против "Локомотива" по состоянию здоровья.

Интернет-пользователи поинтересовались у Аланы, смогла бы она переехать в другую страну. "Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время", - такой интригующий ответ дал Мамаев. Он не уточнил, когда, куда и по какой причине планирует уехать из России.

Напомним, в мае прошлого года суд отправил Павла Мамаева в колонию из-за драки, которую он затеял вместе с футболистом Александром Кокориным в столичном кафе. Инцидент произошел в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года Мамаев и Кокорин вышли на свободу. 28 сентября полузащитник подписал контракт с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон.

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