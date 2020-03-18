ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки российских туристов не могут вернуться на родину из-за пандемии

09:02
  • среда
  • 18 марта 2020

МИД создал координационный штаб для содействия путешественникам

Десятки российских туристов не могут вернуться на Родину из-за пандемии COVID-19. Многие страны, в которых находятся наши граждане ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

На 30 дней закрылась Европа. Людей выселяют из отелей, которые сейчас находятся на карантине. Введены ограничения по транспортному сообщению.

В нашем МИД создан координационный штаб для содействия россиянам в возвращении на родину. Дипредставительства призваны оказывать всяческое содействие. Всех, кто оказался в сложной ситуации, просят незамедлительно связаться с ближайшими российскими загранучреждениями и сообщить необходимые данные.

Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети. Кроме того, открыта горячая линия, она работает круглосуточно. Выйти на связь можно и через аккаунты МИД. В нашем внешнеполитическом ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам, у которых сохраняется возможность выезда в Россию, воспользоваться ею независимо от видов транспорта и пересадок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Туристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.