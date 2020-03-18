МИД создал координационный штаб для содействия путешественникам

Десятки российских туристов не могут вернуться на Родину из-за пандемии COVID-19. Многие страны, в которых находятся наши граждане ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

На 30 дней закрылась Европа. Людей выселяют из отелей, которые сейчас находятся на карантине. Введены ограничения по транспортному сообщению.

В нашем МИД создан координационный штаб для содействия россиянам в возвращении на родину. Дипредставительства призваны оказывать всяческое содействие. Всех, кто оказался в сложной ситуации, просят незамедлительно связаться с ближайшими российскими загранучреждениями и сообщить необходимые данные.

Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети. Кроме того, открыта горячая линия, она работает круглосуточно. Выйти на связь можно и через аккаунты МИД. В нашем внешнеполитическом ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам, у которых сохраняется возможность выезда в Россию, воспользоваться ею независимо от видов транспорта и пересадок.

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