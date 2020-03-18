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В Красноярском крае устраняют последствия шторма, оставившего людей без света

09:18
  • среда
  • 18 марта 2020

Стихия бушевала больше суток

В Красноярском крае устраняют последствия штормового ветра, который бушевал более суток. В столице региона не устояла крыша одного из нежилых зданий. Её снесло на провода, что вызвало короткое замыкание, передает "ТВ Центр".

По всему городу повалены деревья и ограждения, повреждены участки линий электропередачи, остановки общественного транспорта и несколько автомобилей. Без электроснабжения оставался город Дудинка, сейчас оно восстановлено.

К ликвидации последствий циклона на Камчатке привлечены военные. Они расчищают от снежных завалов дороги, подъездные пути к населенным пунктам, пирсам и аэродромам. К работе привлечена тяжелая техника.

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