"Старик путешествует": перед смертью Лимонов отдал издательству свой последний роман

Книга вскоре будет опубликована

Во вторник не стало Эдуарда Лимонова. Политик и писатель умер в больнице в Москве на 78-м году жизни. С юности он увлекался стихами, а затем переключился на прозу и журналистику. В середине 70-х эмигрировал из СССР. В начале 90-х вернулся. Сама его биография, как захватывающий роман.

Яркий писатель и пламенный борец. Биография Эдуарда Лимонова словно написана латиноамериканскими классиками. За его плечами сотни сражений за литературное признание, борьба политическая, и наконец неравный бой с тяжелой болезнью. Во вторник после двух операций организм 77-летнего автора не выдержал нагрузки.

"Конечно, это большая утрата и для нашей литературы, прежде всего. Потому что для меня Лимонов, прежде всего, это - писатель. И такой писатель, который точно войдет в раздел великих писателей России. Вечная память, царствие небесное, очень жаль", - сказал телеведущий Дмитрий Куликов.

Эдуард Савенко – такова настоящая фамилия – родился в 1943 году в Дзержинске – тогда Горьковской области – в семье комиссара НКВД. Уже в 15 начал писать стихи, но издательства их не публиковали.

Скитания по "болевым заграницам" начались в 74-м. Остановился Эдуард Лимонов в США. Работал корректором в диссидентской печати. Через 2 года в Нью-Йорке им был написан самый известный роман "Это я, Эдичка". Для своего времени крайне эпатажное и очень откровенное жизнеописание эмигранта. Всего на счету Эдуарда Лимонова около 30 романов, повестей и сборников рассказов.

"Эдуард Лимонов - фигура, можно сказать, фантастическая. Фантастическая и необычная для русской литературы. Можно не соглашаться с его убеждениями, но он был им преданный, верящий в них, человек принципиальный, переживший трагические моменты и славу. Никогда не изменявший своим убеждениям", - заявил писатель, президент фонда Ф.М. Достоевского, профессор МГУ Игорь Волгин.

Вернувшись на родину после перестройки, Эдуард Лимонов организовал Национал-большевистскую партию – вскоре ее объявили в России запрещенной. В разгар войны на Балканах писатель воевал на стороне сербов. В последние годы на политической арене ушел в тень, но публично поддержал возвращение Крыма в состав России и борьбу с террористическими группировками на Ближнем Востоке.

"Россия – страна исключительная. Потому у нас и рождаются гении: Солженицын появляется, который весь мир хотел перестроить. Писатели-идеологи", - говорил Лимонов.

Четыре дня назад Эдуард Лимонов договорился об издании своего нового произведения. Роман "Старик путешествует" выйдет в печать после смерти автора.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"