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Сенсационные новости о закрытии всей Москвы на карантин оказались фейком

08:56
  • среда
  • 18 марта 2020

Данные опровергли в мэрии, назвав их ложью

Интернет-сайты во вторник, 17 марта, начали разбрасывать информацию о том, что Москву вот-вот закроют: режим ЧС, полный карантин и комендантский час. Сайт "Открытые медиа" стал одним из источников распространения этого фейка, передает "ТВ Центр".

На тревожные подробности не поскупились. Писали даже, что закроются все центры социальной поддержки. Въезд в город может быть ограничен. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метрополитен. В том же списке комендантский час, патрулирование улиц.

Откуда такая информация? Некие источники, близкие к мэрии и кабинету министров, но оставшиеся при этом безымянными. Сенсацию быстро подхватили другие инфосайты, "Эхо Москвы" оперативно поделилось новостью.

Соцсети, конечно, не остались в стороне, там в добавок к столичному карантину вообще началась рассылка с сообщением о том, что дезинфекцию улиц в российских регионах будут проводить с вертолетов, так что лучше на улицу не выходить.

Вопрос, зачем Москве такой карантин? И что он может дать? Число заболевших известно, они действительно находятся на карантине. Ко вторнику в столице зарегистрированы 56 случаев заболевания. Число заболевших по всей стране превысило 100 человек – это в 26 регионах. И тут - комендантский час и закрытие метро?

Официальную информации, оперативную, подробную и открытую о мерах, которые предпринимаются в Москве для предотвращения распространения инфекции, днем ранее сообщил Сергей Собянин.

Такого рода сенсации, как целый город на карантине, конечно, привлекают внимание людей, которые ловят каждую новость, связанную с коронавирусом. Так сейчас по всему миру. Но не забываем, что одним из самых тревожных симптомов пандемии стал вал фейков фантастических и абсурдных. 

Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития – всю эту тревожную информацию опровергла. "В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", — отметила заммэра.

Давайте все-таки опираться на проверенную официальную информацию и меньше доверять тревожным фейкам. которые каждый раз напоминают нам, что в действительности все не так как на самом деле.

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