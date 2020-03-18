Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 18 марта

Число заразившихся возросло до 114

Заразившиеся коронавирусом COVID-19 выявлены за минувшие сутки в 15 российских регионах. Подтвержден диагноз у нескольких пациентов, в частности, в Самарской, Тверской, Калининградской, Московской, Тамбовской и Калужской областях. Общее число инфицированных в России достигло 114 человек.

Ситуация с коронавирусом вынудила власти двух регионов России ввести режим повышенной готовности. Это Ярославская область, где был выявлен первый заболевший, а также Воронежская область, руководство которой решило подстраховаться.

Ужесточены меры в столице и Московской области. Запрещены мероприятия с большим числом участников. Россиян, вернувшихся из-за границы, просят соблюдать двухнедельный карантин.

В Московской области ужесточили меры противодействия коронавирусу. Проводить мероприятия с большим количеством людей в регионе запретили, а всех прилетевших из-за границы просят соблюдать карантин. Приостановлена работа всех учреждений культуры. Российская премьер-лига отменила переносит на неопределенный срок матчи чемпионата страны по футболу.

Все пациенты, у которых подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, госпитализированы и размещены в специальных боксах, им оказывается необходимая медицинская помощь. Эксперты выявляют всех людей, с кем контактировали заболевшие.

Многие россияне решили перейти на режим самоизоляции. Они начали массово закупаться гречкой, консервами и туалетной бумагой. Однако полки магазинов опустели ненадолго – выяснилось, что склады просто ломятся от товаров, передает телеканал "360".

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