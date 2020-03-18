Назван самый мрачный сценарий развития пандемии коронавируса

Больше всего от этого пострадают пожилые люди

Японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро опасается, что коронавирус станет сезонным заболеванием, с которым люди по всему миру будут сталкиваться ежегодно. Это наихудший сценарий развития ситуации. По его словам, в этом случае больше всех пострадают пожилые граждане.

"При заболевании новым типом коронавируса высока смертность среди пожилых людей. Среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16-17%. И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема", - заявил Акихиро.

Он напомнил, что 98% умерших в Италии пациентов были старше 60 лет. Молодые люди могут переносить болезнь в легкой форме или даже вообще не замечать тревожных симптомов, но при этом они способны оставаться разносчиками инфекции. "То есть 80% населения переносят это как простуду", - сказал Сато Акихиро. Он посоветовал и пожилым гражданам, и молодежи не посещать многолюдные места без особой надобности.

Эпидемиолог не согласился с мнением, согласно которому 60-70% населения Земли заразится COVID-19. По его словам, стихийной волны заражений не случится, поскольку страны принимают эффективные меры для сдерживания эпидемии.

"Но при этом, чтобы полностью уничтожить этот вирус, необходима вакцина и эффективное лекарство. Думаю, что до конца этого года невозможно, это произойдет уже в следующем году. Поэтому окончание борьбы с вирусом наступит только в следующем году", - цитирует Акихиро РИА Новости.

По последним, данным свыше 190 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом нового типа, свыше 7,8 тысячи скончались.

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