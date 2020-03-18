Эксперт назвал единственное решение миграционного кризиза

Он предложил "сделать из Турции следующую Грецию"

Пандемия коронавируса отодвинула на второй план проблему с мигрантами, которые с февраля штурмуют турецко-европейскую границу. 17 марта лидеры Турции, Германии, Франции и Великобритании планировали обсудить на онлайн-саммите миграционный кризис, однако ситуация с Covid-19 позволила европейцам отложить решение этого острого для Турции вопроса. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который и без того не питает особого доверия к своим европейским партнерам, остался неудовлетворен итогами переговоров.

Почему европейцы не пускают беженцев, которые через Турцию бегут к ним из ближневосточных стран? Чего европейские лидеры и Эрдоган хотят друг от друга? И как на этом напряженном фоне будут развиваться российско-турецкие отношения? На эти и другие вопросы в эфире программы "События. 25-й час" ответил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Эту проблему [с мигрантами] можно решить только одним путем - сделать из Турции следующую Грецию. Чтобы эти беженцы стояли не на греческой границе Европейского союза, а на турецкой - внешней границе Европейского союза. Для этого Турцию надо принимать в ЕС. Никто этого делать не собирался никогда и не собирается. Поэтому сейчас европейские лидеры с достаточно высоким энтузиазмом восприняли вот этот очередной временной лаг для переговоров с Эрдоганом о тех условиях, на которых он согласится пойти на время на мировое соглашение. Но опять же - на время. В европейских столицах никто не думает в категориях стратегического характера 10-15 лет. Все думают о том, как урегулировать очередной кризис и сделать это безболезненно в течение двух-трех месяцев", - сказал Тимофей Бордачев.

По его словам, сейчас Россия представляется для Турции более привлекательным партнером, чем Европа. И это несмотря на обострившуюся ситуацию в Идлибе, которая едва не привела к конфликту между Москвой и Анкарой. Дальнейшее кровопролитие в регионе удалось остановить только после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, который согласился прекратить огонь.

"Для Турции Россия - это нормальный дипломатический партнер, только очень сильный, многократно превосходящий Турцию по своим военным возможностям. Эта сговорчивость и разумность Эрдогана является следствием этого", - заявил Бордачев.

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