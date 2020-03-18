В бундестаге считают, что это надо было сделать давно

Антироссийские санкции следует отменить – ради совместной борьбы с эпидемией COVID-19, считают в немецком парламенте. Вспышка коронавируса негативно скажется на экономике Германиии и всего Евросоюза, поэтому следует налаживать торговые связи и восстанавливать товарооборот с Россией, уверен член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна… Надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно", — заявил парламент арий в интервью "Известиям".

Согласен с коллегой и официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. "Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас", — заявил он.

Парламентарии намерены выступить с инициативой отмены санкций против России на ближайшем заседании комитета. Не так давно и президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ничего позитивного Европе.

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