Умерла единственная в мире заразившаяся коронавирусом собака

Предполагают, что питомец заразился от хозяина

В Гонконге умер померанский шпиц, у которого был обнаружен коронавирус. Собака вернулась домой после карантина, однако 16 марта скончалась.

О заражении домашнего питомца COVID-19 стало известно в конце февраля. Тест выявил у собаки одного из заболевших следы инфекции – хотя никаких симптомов заболевания у шпица не было.

Эксперты в Гонконге пришли к выводу, что имеют дело с передачей вируса от человека к животному. В ВОЗ, в свою очередь, заявили, что изучают случай заражения собаки в Гонконге, но пока свидетельств передачи болезни от человека к животному пока нет.

17-летний померанский шпиц был помещен на обязательный карантин 26 февраля, а в прошлую субботу его вернули домой. За все время пребывания в карантине у собаки брали пять проб на наличие коронавируса, две последних были отрицательными, передает РИА Новости.

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