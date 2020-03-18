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Российским школьникам продлили каникулы из-за коронавируса

09:48
  • среда
  • 18 марта 2020

Не ходить на уроки можно до 12 апреля

Российские школьники не будут посещать учебные заведения с 23 марта по 12 апреля включительно. Обычно весенние каникулы длятся неделю, однако на сей раз ситуация с коронавирусом внесла свои поправки.
Российским школам рекомендовано перейти на онлайн-обучение

Отдыхать школьники будут все же семь дней, как обычно. Оставшиеся две недели для них предусмотрено дистанционное обучение.

 "С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников", - заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел заседание рабочей группы по координации с региональными управлениями образования, передает РИА Новости.

В то же время, подчеркивается, что закрытие школ подразумевает добровольную самоизоляцию детей. Школьники не должны появляться в общественных местах – хотя, конечно, прогулки на свежем воздухе полезны и необходимы.

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