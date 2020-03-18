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Больной раком ведущий Беляев пожаловался на резкое ухудшение состояния

10:28
  • среда
  • 18 марта 2020

Родные переживают за телезвезду

71-летний телеведущий Александр Беляев, который много лет борется с раком легких, пожаловался на ухудшение самочувствия. 
Онкобольной ведущий Беляев: По совету врачей прекратил принимать таблетки

"В марте должен был идти на плановое обследование. Но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую", - признался ведущий прогноза погоды. 

Это стало неприятной новостью для многих людей, которым небезразлична судьба Беляева. Ведь совсем недавно телеведущий говорил, что он избавился от расстройства нервной системы и что его состояние стабилизировалось. По совету врачей он даже перестал пить некоторые препараты, которые убивали раковые клетки. 

Сейчас Александр Беляев старается почаще бывать за пределами Москвы. Он верит в целебность свежего воздуха. "Родные переживают за меня, ходят в церковь. Рад, что они вняли моим уговорам и решили провериться. У сына Ильи признаков рака не обнаружено. Жду теперь результатов анализов брата", - цитирует его "СтарХит"

Некоторое время назад Беляев отправил своих родственников к онкологам. Дело в том, что жена телезвезды умерла от рака. Это навело его на мысль о том, что и другие родные могут столкнуться с этим заболеванием. 

Отметим, что Александр Беляев, несмотря на свое состояние, продолжает с удовольствием работать.

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