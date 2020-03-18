Путин высказался о поддержке россиян из средств ФНБ

Властям надо решать задачу повышения доходов граждан

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку некоторых категорий граждан России. Такого развития событий не исключает Владимир Путин. Российский президент заявил об этом в интервью агентству ТАСС.

По словам российского лидера, властям предстоит решить важную задачу повышения реальных доходов граждан. "Надо думать, как использовать имеющиеся у нас ресурсы, а они большие", - подчеркнул Путин.

Объем ФНБ за февраль 2020 года, по данным министерства финансов, вырос на 409 миллиардов рублей - на 1 марта он составил более 8,249 триллиона рублей, или более 123 миллиардов долларов. Эта сумма равна 7,3% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет Фонда.

"Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается", - сказал президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

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