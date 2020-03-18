Николай Расторгуев показал 90-летнюю маму

Женщину растрогала реакция Сети на публикацию ее снимка

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев опубликовал в Instagram фотографию со своей мамой, которая отметила 90-летний юбилей.

"Моей маме 90… поверить не могу! Мамочка моя, здоровья тебе, я тебя очень люблю! Дай Бог тебе еще долгих-долгих лет!" - написал Расторгуев. Музыкант сфотографировался с мамой, которая получила в подарок огромный букет красных роз. Мария Александровна в белом платке улыбается, глядя на фотографа.

Маму Расторгуева поздравили в соцсети тысячи людей, включая актера Сергея Безрукова, композитора Игоря Николаева и продюсера Иосифа Пригожина. Имениннице пожелали здоровья и долголетия. Ее поблагодарили за то, что она родила и вырастила такого талантливого человека, как Николай Расторгуев. Многие сочли, что народный артист России сильно похож на маму.

Как пишет 7days.ru, Расторгуев рассказал маме о реакции поклонников на публикацию ее снимка. "Показал маме, сколько людей поздравили ее, она была очень растрогана и попросила меня передать вам всем огромное спасибо", - сказал артист.

- Какая красивая женщина! Здоровья ей и радости жизни! - комментируют фото Марии Александровны в соцсети.

- Пусть наши мамы живут вечно.

- Без мамы очень плохо! Коля, береги мамочку!

- На маму похож.

- Боже мой, ничего себе. Дай Бог ей крепкого здоровья и бодрости духа.

- С таким сыном можно и до 150 прожить.

Видео: Николай Расторгуев в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"