Из больницы в Коммунарке после карантина выписали 106 пациентов

Под наблюдением врачей остаются 408 человек

Весенние каникулы во всех российских школах продлят до 12 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом будет организовано дистанционное обучение. Большинство вузов уже перешли на такой формат. Тем временем, МИД создал оперативный штаб для помощи нашим соотечественникам, которые находятся за рубежом. Ведомство принимает все необходимые меры, чтобы помочь людям вернуться на родину.

Из-за распространения коронавируса с 23 марта по 12 апреля в российских школах объявят каникулы. Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на основной период. Но это не значит, что образовательный процесс ставят на паузу, система адаптируется.

"С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Тем не менее, школы полностью не закроют. Если родители не могут оставить детей дома, то с учетом требований Роспотребнадзора их можно будет привести в учебное заведение - там организуют специальные классы.

Остальные же воспользуются уже имеющимися техническим решениями: скоростной интернет, электронные дневники, видеочаты с преподавателями. На дистанционное обучение переходят и вузы по всей стране. Ректор МГУ Виктор Садовничий предлагает своим коллегам спасать бесценный капитал науки - людей.

"Я вот математик, я знаю своих коллег. Он встаёт, надевает плащ и идёт в метро, в общественный транспорт. Ему надо приехать на лекцию, и любой ценой он приедет. Пусть сейчас он побудет дома. Есть аттестационные формы, где он может прекрасно общаться", - заявил Садовничий.

В московской Коммунарке, в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус тоже советуют всем образовываться, читая проверенную формацию о болезни на специально созданном сайте стопкоронавирус.рф. Под наблюдением здесь находятся 408 человек. Но лишь у 37 подтвержден коронавирус. Тяжёлых больных нет. Врачи применяют методы терапии, рекомендованные ВОЗ.

Куда больший вред может принести паника. Пустые полки в магазинах этому способствуют, но причина - в нехватке рук, а не товаров. Сотрудники торговых точек кроме выкладки продуктов сейчас занимаются и постоянной дезинфекцией помещений. А товар в магазины, расположенные в жилых домах, поставляют теперь и ночью, чтобы утром всегда был полный ассортимент, с запасом.

В федеральном оперативном штабе, который накануне посетил Владимир Путин, внимательно следят за ситуацией во всех регионах. Искусственный интеллект помогает обрабатывать информацию в соцсетях и оперативно реагировать на фейки. Главное оружие против эпидемии сейчас - проверенная и доступная информация.

Свой оперативный штаб создан и в Министерстве иностранных дел. Там всеми силами помогают российским гражданам, находящимся сейчас в зарубежных поездках. Все, кто испытывают сложности с возвращением на родину, могут обратиться за помощью в наш МИД.

В Казанском федеральном университете начали разработку вакцины от коронавируса COVID-19. На подходе прототип. Ученые создают генетическую программу для выработки иммунитета. Вскоре могут начаться первые испытания на одноклеточных организмах.

А пока следует больше внимания уделять профилактике. Сократить посещение общественных пространств и чаще мыть руки. Внимательно относится к старшему поколению. Они в группе риска. Во многих регионах страны уже действуют центры помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома. Волонтеры будут доставлять продукты и лекарства.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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