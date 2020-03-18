ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе не осталось стран без зараженных коронавирусом

11:49
  • среда
  • 18 марта 2020

Последней сдалась Черногория

В Европе случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех странах. В Италии пациентам уже не хватает мест в больницах. Сербия вводит комендантский час. Кипр закрывает границы. Жесткие меры принимают и в США, где также во всех штатах есть заболевшие китайской пневмонией.

Умерла единственная в мире заразившаяся коронавирусом собака
Назван самый мрачный сценарий развития пандемии коронавируса

В Европе не осталось ни одной страны, куда не проник бы коронавирус. Дольше всех держалась Черногория. Тревожную новость согражданам сообщил премьер-министр.

"Сегодня Институт здравоохранения подтвердил первые случаи заболевания новым коронавирусом в Черногории. Это пациентки женского пола 48-го и 73-го годов рождения. Обе прибыли с территорий, пострадавших от эпидемии", - рассказал Душко Маркович.

Растёт количество инфицированных и в других европейских странах. В Сербии решением президента вводится комендантский час: с восьми вечера до пяти утра на улицах появляться нельзя. В Италии катастрофически не хватает мест в больничных палатах – пациентов размещают в коридорах, палатках и даже на производственных складах. Бельгия вводит запрет на перемещения внутри страны. А Кипр прекращает приём пассажирских рейсов из 28 государств, включая Россию.

На закрытых с этой недели внешних границах ЕС – многокилометровые пробки. Непрерывный людской поток движется и в обратном направлении. Евросоюз вынуждены покидать тысячи иностранных граждан, прежде всего, гастарбайтеров.

За пределами Европы первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Турции. Вероятнее всего, эта новость ускорит принятие карантинных мер, аналогичных тем, что ввела Европа. И к которым приближается Австралия – впервые запретившая, пока ещё рекомендательно, выезжать за пределы страны. Вместе с тем, закрывать школы в Австралии пока не планируют, полагаясь на меры внешнего сдерживания.

А вот в США эта модель не сработала. Коронавирус обнаружен во всех штатах страны. Заболевших почти шесть с половиной тысяч, 108 человек умерли. Но карантин вводят постепенно. Только сейчас решено закрыть все казино Лас-Вегаса. Мэр Нью-Йорка предупредил о возможности вести ограничения на передвижения по городу. В разгар туристического сезона и весенних каникул закрываются пляжи Майами. В этих условиях нараставшая было паника всё же уступает место юмору. Служители закрытого для посещений чикагского аквариума проводят экскурсии для обитающих там пингвинов – когда ещё им представится случай почувствовать себя хозяевами. Весёлые песенки о коронавирусе публикует популярный актёр и ведущий Джимми Фэллон.

Развлекают и подбадривают друг друга и вынужденные сидеть на карантине жители европейских стран. Музыканты дают настоящие концерты для соседей. Творчески подходят к исполнению обязанностей даже строгие служители порядка.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.