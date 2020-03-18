В Европе не осталось стран без зараженных коронавирусом

Последней сдалась Черногория

В Европе случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех странах. В Италии пациентам уже не хватает мест в больницах. Сербия вводит комендантский час. Кипр закрывает границы. Жесткие меры принимают и в США, где также во всех штатах есть заболевшие китайской пневмонией.

В Европе не осталось ни одной страны, куда не проник бы коронавирус. Дольше всех держалась Черногория. Тревожную новость согражданам сообщил премьер-министр.

"Сегодня Институт здравоохранения подтвердил первые случаи заболевания новым коронавирусом в Черногории. Это пациентки женского пола 48-го и 73-го годов рождения. Обе прибыли с территорий, пострадавших от эпидемии", - рассказал Душко Маркович.

Растёт количество инфицированных и в других европейских странах. В Сербии решением президента вводится комендантский час: с восьми вечера до пяти утра на улицах появляться нельзя. В Италии катастрофически не хватает мест в больничных палатах – пациентов размещают в коридорах, палатках и даже на производственных складах. Бельгия вводит запрет на перемещения внутри страны. А Кипр прекращает приём пассажирских рейсов из 28 государств, включая Россию.

На закрытых с этой недели внешних границах ЕС – многокилометровые пробки. Непрерывный людской поток движется и в обратном направлении. Евросоюз вынуждены покидать тысячи иностранных граждан, прежде всего, гастарбайтеров.

За пределами Европы первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Турции. Вероятнее всего, эта новость ускорит принятие карантинных мер, аналогичных тем, что ввела Европа. И к которым приближается Австралия – впервые запретившая, пока ещё рекомендательно, выезжать за пределы страны. Вместе с тем, закрывать школы в Австралии пока не планируют, полагаясь на меры внешнего сдерживания.

А вот в США эта модель не сработала. Коронавирус обнаружен во всех штатах страны. Заболевших почти шесть с половиной тысяч, 108 человек умерли. Но карантин вводят постепенно. Только сейчас решено закрыть все казино Лас-Вегаса. Мэр Нью-Йорка предупредил о возможности вести ограничения на передвижения по городу. В разгар туристического сезона и весенних каникул закрываются пляжи Майами. В этих условиях нараставшая было паника всё же уступает место юмору. Служители закрытого для посещений чикагского аквариума проводят экскурсии для обитающих там пингвинов – когда ещё им представится случай почувствовать себя хозяевами. Весёлые песенки о коронавирусе публикует популярный актёр и ведущий Джимми Фэллон.

Развлекают и подбадривают друг друга и вынужденные сидеть на карантине жители европейских стран. Музыканты дают настоящие концерты для соседей. Творчески подходят к исполнению обязанностей даже строгие служители порядка.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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