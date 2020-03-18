Путин причислил 70% россиян к среднему классу

Его нужно укреплять

Перед государством стоит важная задача - повышение реальных доходов граждан. Это будет сделано, в том числе за счёт выплат из Фонда национального благосостояния, который уже превысил 7% от ВВП. Об этом рассказал Владимир Путин в новой серии интервью ТАСС. На этот раз речь шла о положении среднего класса в России и мерах по его укреплению.

Средний класс - основа социальной устойчивости государства. Но, напоминает Владимир Путин, в каждой отдельно взятой стране - разный уровень развития экономики. А значит, нужно исходить из реалий.

"Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Всемирного банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11280, по-моему, в этом году, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%. Наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс", - заявил Владимир Путин.

Фонд национального благосостояния за прошлый год увеличился почти в два раза и сейчас превышает 7% от ВВП. В абсолютных цифрах это более 8 триллионов рублей, а значит, есть возможность поддержать отдельные категории населения.

"Нам нужно решать всё-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан. И у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, Резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее", - сказал Путин.

Доходы граждан в развитых странах, конечно, пока выше. Но там нередко принимаются решения, казалось бы, верные с точки зрения экономики, но в итоге ведущие к ухудшению положения людей. Яркий пример - проект пенсионной реформы во Франции, который предусматривает отмену 42 специальных пенсионных режимов и льгот для ряда профессий. Итог - массовые манифестации "желтых жилетов", в результате которых 11 человек погибли, около 4,5 тысяч пострадали. Россия тоже столкнулась с необходимостью проведения пенсионной реформы, но сделано это было по-другому.

"Президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство. Для шахтёров остался, например, для других категорий, для педагогов остался, у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию", - рассказал президент.

Очередная, 17 серия большого интервью с Владимиром Путиным выйдет в четверг, 19 марта. Президент расскажет о своих планах после 2024 года.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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