Китай выгнал из страны американских журналистов

Это стало ответом на аналогичные действия США

Пандемия - не повод к перемирию. Новый скандал - на фоне противостояния США и Китая. Пекин принял решение лишить аккредитации и выдворить из страны журналистов сразу трёх американских СМИ, передает "ТВ Центр".

Это стало симметричным ответом на действия Вашингтона, по инициативе которого ранее более 60 китайских журналистов лишились работы в США. За океаном это объяснили тем, что Пекин якобы ограничивает доступ к точной информации о событиях в стране.

В Поднебесной предупредили: если дискриминационные действия в отношении журналистов продолжатся, Китай пойдет на зеркальные меры. И вот теперь сотрудники New York Times, Washington Post и Wall Stree Journal в КНР в течение 10 дней должны сдать удостоверения и в дальнейшем уже не будут иметь права работать на территории республики.

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