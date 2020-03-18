Байден лишил Сандерса надежды на президентское кресло

Бывший вице-президент увеличил отрыв от главного соперника

В США подвели итоги первичных выборов обеих партий. Республиканцы ожидаемо обошлись без сенсаций - Дональд Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения на следующий президентский срок. Об этом сообщает "ТВ Центр".

А вот для демократов так называемый супервторник ознаменовался победой бывшего вице-президента. Джо Байден вырвался вперед в трех штатах и значительно увеличил отрыв от главного соперника — сенатора Берни Сандерса.

Хотя официально обработка бюллетеней не завершена, в американских СМИ уже уверенно заявляют: преимущество Байдена увеличилось вдвое. Сенатору же придется сильно постараться, чтобы сохранить возможность участвовать в президентской гонке. Для этого ему нужна целая серия крупных побед на предстоящих праймериз. Но, судя по опросам, шансов у Сандерса крайне мало.

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