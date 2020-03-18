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В Москве определили финалистов конкурса "Лидеры России: Наука"

12:03
  • среда
  • 18 марта 2020

Были выбраны 10 лучших представителей отрасли

В Москве определились финалисты конкурса "Лидеры России" по специализации "Наука". Мероприятие организовано президентской платформой "Россия - страна возможностей". Всего поступило свыше 22 тысяч заявок из разных регионов, передает "ТВ Центр".

По итогам дистанционного отбора и очных испытаний были выбраны 10 лучших представителей отрасли. Именно они получат шанс занять управленческие позиции в системе образования и науки. 

"Мы очень надеемся встретиться с этими ребятами по работе, в разных ипостасях. Мы очень надеемся на то, что действительно управленческий потенциал науки и образования прирастет этими победителями, прирастет участниками этого конкурса", - заявил наставник конкурса, помощник президента России Андрей Фурсенко.
 

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