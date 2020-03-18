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Проект "Дорога памяти" пополнился новыми архивами

12:09
  • среда
  • 18 марта 2020

Оцифрованы около 120 тысяч редких документов

Уникальные архивы масштабного проекта Министерства обороны "Дорога памяти" продолжают пополняться. В Бурятии оцифровали около 120 тысяч редчайших документов об участниках Великой Отечественной Войны, передает "ТВ Центр".

Пункты сбора информации открыты по всей республике. Некоторые находятся в отдалённых и маленьких населённых пунктах. Волонтёры и юнармейцы помогают родным и близким загрузить фотографии, наградные листы, письма с фронта, а также записывают истории о боевых подвигах ветеранов и тружеников тыла. Все собранные материалы пополнят мультимедийную галерею на сайте ведомства к 75-летию Победы.

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Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
Проект "Дорога памяти"
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