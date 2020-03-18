Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией

Полуостров в среду посетит Владимир Путин
Ровно шесть лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России. В знаменательный день полуостров традиционно посетит Владимир Путин. Большинство праздничных мероприятий в этом году отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Однако состоится ежегодный авто-мотопробег. И стартует акция "Сад памяти", приуроченная к 75-летию Великой Победы.
Шестая годовщина воссоединения с Россией уже традиционно начинается с авто-мотопробега. Словно нить, он связывает Крым и Севастополь. В 2014 году точно так же по этому маршруту проехали байкеры и встали в один ряд с народным ополчением полуострова на защиту мира от украинских националистов .
В Крыму и Севастополе сегодня праздничный день - выходной. Но больших гуляний и концертов из-за угрозы коронавируса не будет. Только байк-шоу на горе Гасфорта.
18 марта в этом году не только дата воссоединения полуострова с Россией, но и начало масштабной всероссийской акции "Сад памяти". Волонтеры, активисты патриотических организаций и просто жители российских городов высадят 27 миллионов деревьев. В память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
В 41-м году на главную базу Черноморского флота упали первые бомбы. Именно поэтому акция символично стартует в городе русской воинской славы. За свою историю Севастополь перенес две обороны, а ещё начал ту самую русскую весну 2014 года и именно в этот день вернулся в состав России.
Акция "Сад памяти" станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Организаторы уверены, участие примут тысячи волонтеров Победы и миллионы благодарных потомков.
75 саженцев миндаля – в честь юбилея великой Победы. А еще десяток голубых елей – как символ несокрушимой жизненной силы нашего народа. И это только в парке Победы в Севастополе. По всему Крыму высадят кипарисы, кедры, сирень, фруктовые деревья - эта годовщина русской весны подарит жителям полуострова настоящие сады памяти.
Эстафету высадки деревьев от городов-героев принимают Города воинской славы и трудовой доблести, а затем и вся Россия. От Крыма до Мурманска, от Калининграда до Владивостока. Присоединятся даже страны СНГ. Акция продлится до 22 июня.
Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"