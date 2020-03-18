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Дата и место похорон Лимонова держатся в тайне

10:54
  • среда
  • 18 марта 2020

Такова была воля покойного

Похороны российского писателя Эдуарда Лимонова будут закрытыми для широкой общественности и прессы. Об этом сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия", которую при жизни возглавлял литератор.
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"Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича",— приводит сообщение пресс-службы партии РИА Новости. О дате и месте похорон писателя там не упоминают. Представители партии подтвердили, что официальная причина смерти писателя — онкология.

Известность Эдуарду Лимонову принесло произведение "Это я — Эдичка". За ним последовали "Дневник неудачника", харьковская трилогия "Подросток Савенко", "Молодой негодяй" и "У нас была великая эпоха".

Писатель скончался 17 марта в возрасте 77 лет. За два дня до этого его доставили в больницу и прооперировали, однако хирургического вмешательства организм Лимонова не выдержал.

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