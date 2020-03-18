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"Это я убила Эрику": обращение Зеленского испугало украинцев

11:15
  • среда
  • 18 марта 2020

Речь президента сопроводили странными субтитрами

Выступление президента Украины в эфире телеканала ICTV удивило граждан Незалежной. Речь Владимира Зеленского, в которой он объяснял оставшимся за границей украинцам, как вернуться на родину, сопровождалась странными субтитрами.

"Это я убила Эрику", "Почему напечатано? Почему не от руки?", "Тело подтягивали уже после смерти", - могли прочитать зрители "дубляж" президентской речи. Как выяснилось позже, телеканал по ошибке запустил титры к детективному сериалу "Нюхач".

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