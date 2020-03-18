Оскандалившийся Джиган услужливо носит Самойловой кофе

Пытается загладить свою вину?

Рэпер Джиган показал видео, на котором он предлагает своей жене Оксане Самойловой кофе. Недавно звездное семейство сотрясали скандалы, но теперь, судя по всему, в их доме воцарился мир.

На опубликованных кадрах Джиган с голым торсом идет под палящим солнцем Майами. Над его головой раскинули свои листья пальмы. Рэпер подходит к Самойловой, которая загорает в белом купальнике на лежаке. Он протягивает супруге кружку. "Кофе будешь?" - заботливо спрашивает музыкант, который на днях вернулся из рехаба.

Некоторые сочли, что сейчас Джиган всеми силами пытается загладить свою вину перед супругой. Ранее появилась информация о том, что рэпер поднял руку на Самойлову и детей. После рождения сына артист попал в наркологическую клинику, где его, по слухам, лечили от пагубной зависимости.

Оксана Самойлова некоторое время хранила молчание о сложившейся ситуации, чем невольно подогревала тревожные слухи. СМИ даже сообщили, что она намерена развестись с Джиганом и лишить его родительских прав. Несколько дней назад она все-такие сделала заявление. "Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю... Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала модель.

Что случилось в семье Джигана и Самойловой, по-прежнему остается загадкой для их поклонников.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля текущего года.

Самойлова показала реакцию Джигана, узнавшего, что у него будет сын

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