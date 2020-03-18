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Оскандалившийся Джиган услужливо носит Самойловой кофе

11:41
  • среда
  • 18 марта 2020

Пытается загладить свою вину?

Рэпер Джиган показал видео, на котором он предлагает своей жене Оксане Самойловой кофе. Недавно звездное семейство сотрясали скандалы, но теперь, судя по всему, в их доме воцарился мир.  
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На опубликованных кадрах Джиган с голым торсом идет под палящим солнцем Майами. Над его головой раскинули свои листья пальмы. Рэпер подходит к Самойловой, которая загорает в белом купальнике на лежаке. Он протягивает супруге кружку. "Кофе будешь?" - заботливо спрашивает музыкант, который на днях вернулся из рехаба. 

Некоторые сочли, что сейчас Джиган всеми силами пытается загладить свою вину перед супругой. Ранее появилась информация о том, что рэпер поднял руку на Самойлову и детей. После рождения сына артист попал в наркологическую клинику, где его, по слухам, лечили от пагубной зависимости.   

Оксана Самойлова некоторое время хранила молчание о сложившейся ситуации, чем невольно подогревала тревожные слухи. СМИ даже сообщили, что она намерена развестись с Джиганом и лишить его родительских прав. Несколько дней назад она все-такие сделала заявление. "Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю... Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала модель. 

Что случилось в семье Джигана и Самойловой, по-прежнему остается загадкой для их поклонников. 

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля текущего года. 

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