Джонсон-старший проигнорировал призыв сына не посещать паб

Отцу британского премьера 79 лет

Стэнли Джонсон не намерен отказываться от походов в паб. 79-летний отец премьера Великобритании решил проигнорировать призыв Джонсона-младшего.

"Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб", — приводит заявление Стэнли Джонсона издание Evening Standard. Отец премьера подчеркнул, что посетит заведение "в случае необходимости".

Днем ранее британский премьер-министр Борис Джонсон призвал граждан отказаться от посещения пабов, баров, клубов, театров и ресторанов. Также глава правительства рекомендовал британцам не посещать без необходимости и другие общественные места из-за угрозы распространения коронавируса.

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