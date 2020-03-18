Сын Яковлевой высказался о конфликте Успенской и ее дочери

Эта история задела его за живое

Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, сделал заявление о конфликте, который разгорелся между певицей Любовью Успенской и ее дочерью.

"Меня в этой ситуации, если можно так сказать, задело то, что Таня позволила себе вынести сугубо личные моменты относительно своего конфликта с мамой на всеобщее обозрение. Если эти проблемы есть, их нужно обсуждать обобщенно, не углубляясь [в детали личной жизни]", - заявил накаченный и покрытый татуировками сын Яковлевой на шоу "Пусть говорят".

Единственная дочь Любови Успенской улетела к отцу в США и гневно объявила, что знаменитая мама лишила ее материальной поддержки. Теперь Татьяне Плаксиной приходится самой зарабатывать деньги на лечение челюсти, которую девушка сломала при падении с велосипеда на Коста-Рике в 2018 году. По словам Успенской, ее дочь получает солидные гонорары за участие в ток-шоу, где она рассказывает о личной жизни.

Денис Шальных с пониманием относится к непростой ситуации, в которой оказались Успенская и Плаксина. Ведь он тоже долгое время находился в тени известной матери и порой шел против воли родителей, чтобы найти свое место в жизни. Денис Шальных старается не осуждать Плаксину, которая обвиняет мать в психологическом давлении, однако он не понимает ее стремления вывалить грязное белье семьи на всеобщее обозрение. По словам мужчины, даже если бы у него возник подобный конфликт со своей мамой, он бы не стал обсуждать это в эфире телеканала.

Денис Шальных занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. Он живет отдельно от родителей. Недавно сын Яковлевой начал удалять татуировки с лица, чем обрадовал своих родителей. В последнее время он стал часто появляться на ток-шоу. Мужчина признается, что таким образом он зарабатывает деньги и знакомится с интересными людьми.

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