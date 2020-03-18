ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Яковлевой высказался о конфликте Успенской и ее дочери

12:33
  • среда
  • 18 марта 2020

Эта история задела его за живое

Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, сделал заявление о конфликте, который разгорелся между певицей Любовью Успенской и ее дочерью. 
Денис Шальных о своем детстве: Большую часть времени я с бабушкой проводил

"Меня в этой ситуации, если можно так сказать, задело то, что Таня позволила себе вынести сугубо личные моменты относительно своего конфликта с мамой на всеобщее обозрение. Если эти проблемы есть, их нужно обсуждать обобщенно, не углубляясь [в детали личной жизни]", - заявил накаченный и покрытый татуировками сын Яковлевой на шоу "Пусть говорят". 

Единственная дочь Любови Успенской улетела к отцу в США и гневно объявила, что знаменитая мама лишила ее материальной поддержки. Теперь Татьяне Плаксиной приходится самой зарабатывать деньги на лечение челюсти, которую девушка сломала при падении с велосипеда на Коста-Рике в 2018 году. По словам Успенской, ее дочь получает солидные гонорары за участие в ток-шоу, где она рассказывает о личной жизни.  

Денис Шальных с пониманием относится к непростой ситуации, в которой оказались Успенская и Плаксина. Ведь он тоже долгое время находился в тени известной матери и порой шел против воли родителей, чтобы найти свое место в жизни. Денис Шальных старается не осуждать Плаксину, которая обвиняет мать в психологическом давлении, однако он не понимает ее стремления вывалить грязное белье семьи на всеобщее обозрение. По словам мужчины, даже если бы у него возник подобный конфликт со своей мамой, он бы не стал обсуждать это в эфире телеканала. 

Денис Шальных занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. Он живет отдельно от родителей. Недавно сын Яковлевой начал удалять татуировки с лица, чем обрадовал своих родителей. В последнее время он стал часто появляться на ток-шоу. Мужчина признается, что таким образом он зарабатывает деньги и знакомится с интересными людьми.

Видео: трудные дети звездных родителей 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Денис Шальных
Денис Шальных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.