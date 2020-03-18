Житель Первоуральска убил потерпевшую в зале суда

Ранен судебный пристав

Личный состав полиции города Первоуральска в Свердловской области поднят по тревоге. Объявлен розыск опасного преступника, скрывшегося после убийства в зале суда. Мужчина был вызван в качестве ответчика на разбирательство в судебный участок.

"Мужчина, который явился на судебное заседание в участок № 8, нанес ранение потерпевшей, которая скончалась на месте происшествия. Судебному приставу также было нанесено повреждение", - сообщили в пресс-службе городского суда.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской области рассказали, что гражданин сам явился в суд. Он проходит подозреваемым по статье о причинении побоев. Однако во время заседания мужчина нанес смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся.

В правоохранительных органах сообщили, что нападавший - местный житель 1983 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Раненый пристав доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, передает ТАСС.

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