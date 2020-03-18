Следствие по делу убившего аспирантку историка завершено

Дело отправлено в прокуратуру

Расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова завершено. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, следователи смогли собрать достаточно доказательств. Теперь уголовное дело будет передано в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, пишет Газета.ru.

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной - аспирантки Анастасии Ещенко. Свою вину историк признал.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза XIX века 24-летнюю Анастасию Ещенко. После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой.

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