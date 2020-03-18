Известный боксер погиб в автокатастрофе

Спортсмен – многократный призер чемпионата страны

Два человека погибли в ДТП, которое произошло 17 марта на Надднепрянском шоссе в Киевской области. Как сообщили в Федерации бокса Украины, одной из жертв аварии стал многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.

Обстоятельства ДТП пока не раскрываются. Известно лишь, что столкнулись два автомобиля.

Дмитрий Лисовой неоднократно занимал призовые места в чемпионатах страны по боксу в категории до 91 килограмма. Спортсмен представлял на ринге клуб "Украинские Атаманы". Кроме того, Лисовой был спарринг-партнером другого известного боксера, Александра Усика, сообщает "Р-Спорт".

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