Аршавин через суд требует урезать алименты на детей от Барановской

Его финансовое положение изменилось после завершения карьеры

Футболист Андрей Аршавин в судебном порядке потребовал снизить размер алиментов, которые он выплачивает матери трех своих детей - телеведущей Юлии Барановской.

"В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта", - рассказали "СтарХиту" в Савеловском суде Москвы.

По данным издания, несколько лет назад Барановская получала от бывшего возлюбленного около пяти миллионов в качестве алиментов. Тогда Аршавин играл за "Зенит" и ежегодно получал примерно 2,5 миллиона евро. После завершения спортивной карьеры его доходы сократились. Спортсмен начал выделять на каждого из трех детей в районе 300 тысяч рублей. Какую сумму он готов платить сейчас, не уточняется.

Известие об этом судебном деле появилось на фоне сообщений о том, что Аршавин стал чаще общаться с двумя сыновьями и дочерью от Барановской. Это произошло после того, как экс-игрок "Зенита" расстался с Алисой Казьминой, которая родила от него дочь. Кстати, недавно мать Аршавина потребовала, чтобы Казьмина вместе с детьми съехала с ее квартиры. После этого Казьмина позволила себе ряд нелицеприятных заявлений в адрес футболиста.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин жили вместе с 2004 по 2013 год. В 2005 году телеведущая родила Артема, в 2008 году - Яну, а еще через четыре года - Арсения.

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