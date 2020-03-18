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Сотни россиян заперты на блокированных из-за коронавируса Филиппинах

13:19
  • среда
  • 18 марта 2020

Содействия со стороны местных властей нет

Посольство России на Филиппинах направило официальное обращение российскому правительству. Дипломаты просят направить в Манилу спецрейс, чтобы вывезти на родину россиян. Более 300 граждан России оказались заблокированы на курортах после того, как филиппинские власти закрыли международное авиасообщение.
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По словам пресс-секретаря посольства Натальи Линовицкой, ситуация усугубляется тем, что россияне находятся на разных островах. Дипломатам удалось собрать около 200 человек в двух пунктах, сейчас посольский автобус пытается привезти туристов в столицу республики Манилу -  чтобы они были в одном городе, когда прибудет спецборт. При этом местные власти ничем не помогают.

"Никакого содействия со стороны местных властей нет. Мы пытались проработать этот вопрос на самом высоком уровне, но никакого понимания не встретили. В стране царит неразбериха. Надежда только на российские власти", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Советник-посланник посольства России на Филиппинах Татьяна Шлычкова уточнила в Facebook, что на сегодняшний день есть информация о 333 гражданах России, которые застряли на 12 разных островах. Многие из островов не имеют никаких аэропортов, что дополнительно осложняет ситуацию. Однако дипмиссия держит связь со всеми, подчеркнула Шлычкова.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 16 марта заявил о прекращении любых авиасообщений, иностранцам предписано покинуть страну в течение 72 часов. В столичном регионе и на крупнейшем острове Лусон объявлен усиленный карантин.

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