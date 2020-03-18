Коронавирус добрался до Верховной Рады

Опасная инфекция диагностирована у нардепа Сергея Шахова

Особые меры по противодействию распространению коронавируса принимаются на всем постсоветском пространстве. Санитарно-карантинные пункты на госгранице организуют в Казахстане, при этом не исключено, что часть КПП будет закрыта. В Узбекистане, где число зараженных возросло до 15, готовятся организовать чартерные рейсы для возвращения соотечественников на родину.

Жесткие меры ввели на Украине. По всей стране прервано железнодорожное и авиасообщение. В Киеве, Харькове и Днепре закрылось метро. В наземный транспорт решили пускать только в масках и небольшими группами по 10 человек. Правда, пока эти меры лишь привели к большому скоплению людей в автобусах. При этом индивидуальных средств защиты на всех не хватает. Многие же решили попросту игнорировать требования безопасности.

Тем временем, украинский Минздрав сообщил, что коронавирусом заразился один из депутатов Верховной Рады. Речь идет о Сергее Шахове. Сам он рассказал, что предварительно у него подтвержден диагноз, но справку ему пока не выдали.

"Я нахожусь на карантине, дома, никого к себе не подпускаю", - сообщил Шахов в своем фейсбуке.



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