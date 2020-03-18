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"Полный бред": ЦИК разоблачит ложь о голосовании по Конституции

14:52
  • среда
  • 18 марта 2020

На сайте комиссии появится специальная рубрика

В общероссийский корпус "Волонтёры конституции" записалось более 100 тысяч человек. Об этом заявили на заседании Центризбиркома.

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Это люди разных возрастов из разных общественных организаций. Они будут рассказывать гражданам о сути поправок в Основной закон. Пункты информирования граждан откроются по всей стране за 2 недели до общероссийского голосования. Оно назначено на 22 апреля. Однако в случае обострения ситуации с распространением коронавируса, дата может быть перенесена на более поздний срок. 

"Приоритет - здоровье. Здоровье, безопасность наших людей. Президент вчера об этом очень четко сказал. Мы не могли, он не мог подписать указ без даты. У нас тогда бы не было с вами целого ряда, скажем, правовых оснований в полном масштабе делать то, что мы обязаны делать по подготовке организации проведения общероссийского голосования исходя из того закона, который был принят. Но поскольку мы должны просчитывать и прогнозировать любое развитие ситуации. Если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо, оно будет перенесено на более, на другие сроки", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Кроме того, в ближайшее время на сайте ЦИК появится рубрика, в которой будет публиковаться информация обо всех, "кто лжёт, создаёт среди людей нервозность и дезинформирует их", в том числе по поводу общероссийского голосования. Раздел получил название "Полный бред".

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