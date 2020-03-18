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ФСБ накрыла сеть оружейников в 16 регионах России (видео)

14:55
  • среда
  • 18 марта 2020

Силовики изъяли оружие и боеприпасы к ним

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России пресекли деятельность десяти подпольных мастерских, которые изготавливали боеприпасы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Причастными к незаконной организации оказались жители сразу 16 российских регионов. В ходе спецоперации силовики изъяли около 200 единиц огнестрельного оружия, а также гранотомёты, осколочные гранаты, взрывчатые вещества и почти восемь тысяч патронов различного калибра.

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Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ
Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ
Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ
Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ
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