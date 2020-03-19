Россияне выберут мореплавателей для Аллеи героев в Кронштадте

Голосование идет в интернете

Выбрать героев российского флота для Аллеи исторического парка в Кронштадте. По всей стране идёт онлайн-голосование для реализации масштабного проекта.

Речь об установке бюстов выдающихся мореплавателей и флотоводцев. Но вот определить, в честь кого будет создана скульптура, предстоит путём народного голосования. Выразить свои пожелания может каждый. Для этого необходимо на сайте кронштадт.рф отметить тех, кто, по-вашему мнению, должен стать олицетворением важнейших эпох в истории отечественного ВМФ.

Своё предпочтение отдали уже больше 5 тысяч человек. Продлится голосование до 25 марта.

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