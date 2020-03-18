Под наблюдением врачей в Коммунарке остаются более 400 человек

Выписаны уже 106 пациентов

Более 100 человек выписаны из медицинского комплекса в Коммунарке, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус. Только накануне больницу покинули 40 пациентов. У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат. Сейчас в больнице находятся более 400 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме и назначены курсы индивидуального лечения. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.

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