ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под наблюдением врачей в Коммунарке остаются более 400 человек

15:06
  • среда
  • 18 марта 2020

Выписаны уже 106 пациентов

Более 100 человек выписаны из медицинского комплекса в Коммунарке, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус. Только накануне больницу покинули 40 пациентов. У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат. Сейчас в больнице находятся более 400 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме и назначены курсы индивидуального лечения. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус
Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.