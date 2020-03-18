Запасов достаточно: ситуация в магазинах Москвы на 18 марта

Власти призывают граждан не закупаться впрок

Правительство Москвы разрешило отгружать продукты даже по ночам. Это сделано для того, чтобы сотрудники магазинов успевали расставить товар на полках. Тем временем, власти в очередной раз призывают граждан не закупаться впрок. Запасов продуктов предостаточно.

Полночь. Сотрудники магазина разгружают машину с продуктами. Делать это можно только в дневное время, но сейчас в связи с увеличившимся спросом запрет на ночную разгрузку снят. Некоторые изменения и в ассортименте - привезли больше товаров, на которые в последнее время резко вырос спрос – мука, крупы, макароны, соль, консервы, вода. Загружать полки решили плотнее обычного, чтобы не создавалось ложного эффекта дефицита.

"Наблюдаем увеличенный спрос на товары первой необходимости, такие как крупы, молоко, масло. Но это не является для нас трудностью. Мы к этому готовы. У нас с РЦ пополнение ежедневно. Поэтому, как только мы видим увеличенный спрос, сразу с РЦ идёт увеличенная отгрузка", - говорит директор филиала торговой сети Павел Гаврилов.

На складах ритейлеров полки действительно забиты до отказа. Никакого отклонения от привычных показателей поставок не наблюдается, заявляют представители торговых сетей. Наоборот, запасы основных продуктов увеличили вдвое.

"На сегодняшний день у нас все объёмы со стороны поставщиков подтверждаются. Цены стабильные. Мы на прошлой неделе увеличили в два раза некоторые объёмы по товарам особо возросшего спроса. И к концу этой недели у нас ожидается дополнительное пополнение", - заявляет исполнительный директор торговой сети Эмиль Багиров.

Власти Москвы призывают людей не закупаться впрок. Дефицита продовольствия нет и не предвидится. Пустые полки в магазинах — это лишь из-за нехватки рабочих рук, рассказывают сами продавцы. На их плечи легло слишком много обязанностей: и на кассе обслужить, и помещение продезинфицировать, и выложить товар на полки. Помимо дезинфекции помещений продавцы сами пользуются индивидуальными средствами защиты. Признаются, работать в маске, которую меняют по четыре раза за день, и перчатках не всегда удобно. Но с пониманием относятся к рекомендациям Роспотребнадзора.

Уделить больше внимание профилактике следует всем: реже появляться в общественных местах, не забывать регулярно мыть руки и проявить гражданскую сознательность при появлении симптомов простуды. Не контактировать с окружающими и обратиться к врачу. С повышенным вниманием следует отнестись к старшему поколению. Люди пенсионного возраста в группе риска. Тем, кто не выходит из дома, волонтёры готовы приносить продукты и лекарства на дом.

Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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