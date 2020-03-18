Звезду "Дома-2" госпитализировали с коронавирусом

Ей стало плохо после заграничного путешествия

25-летняя экс-участница шоу "Дом-2" Анастасия Киушкина заболела коронавирусом после поездки во Францию.

Бывшая участница скандального проекта недавно вернулась из заграничного путешествия. Дома у нее ухудшилось самочувствие. Киушкина вызвала скорую помощь и пожаловалась врачам на боль в горле и заложенность носа.

Медики взяли у девушки анализы на коронавирус, передает Telegram-канал Mash. Первый тест оказался отрицательным, но второй указал на то, что пациентка подцепила COVID-19. Киушкину госпитализировали.

Напомним, что Анастасия Киушкина участвовала в шоу "Дом-2" в 2015 году. На проекте она пробыла всего несколько месяцев. Позднее девушка некоторое время встречалась с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.

По последним, данным свыше 200 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом нового типа, свыше 7,8 тысячи скончались.

Ранее стало известно, что COVID-19 заболели такие известные люди, как Том Хэнкс, Идрис Эльба, Ольга Куриленко и Кристофер Хивью из "Игры престолов".

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