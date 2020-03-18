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МГУ открыл доступ к онлайн-курсам

15:30
  • среда
  • 18 марта 2020

Вуз перешел на дистанционное обучение

Студенты МГУ, как и большинства других вузов, перешли на дистанционное обучение. Университет открыл доступ к шести тысячам онлайн-курсов своих ведущих преподавателей, а ещё вебинарам и тестам, статьям и книгам по самым разным предметам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Студенты смогут продолжить обучение дома, школьники - подготовиться к олимпиадам и экзаменам, учителя и специалисты - повысить квалификацию. При этом, по мнению ректора МГУ, Виктора Садовничего, позаботься сейчас нужно не только о тех, кто учится, но и тех, кто преподает.

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