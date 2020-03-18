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Генерал СКР Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятки

13:22
  • среда
  • 18 марта 2020

Экс-глава московского главка СКР признан виновным

Мосгорсуд признал бывшего главу Главного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова виновным в получении взяток. Решением суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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Отбывать наказание бывший главный следователь Москвы будет в колонии строгого режима. Кроме того, Дрыманов должен заплатить штраф в размере 196 миллионов рублей. Ему запрещено занимать должности в органах власти в течение семи лет после после отбытия наказания.

Также суд лишил Александра Дрыманова звания генерал-майора юстиции.

Александр Дрыманов обвиняелся в получении взяток в особо крупном и крупном размере. По данным следствия, генерал получил долю в 200 тысяч долларов от полученной офицерами СК взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову - соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

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