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Москвичи смогут увидеть парад планет. Если повезет с погодой

15:27
  • среда
  • 18 марта 2020

В четверг лучше встать пораньше

Рано утром москвичи могли наблюдать редкое астрономическое явление - малый парад планет. Впрочем, кто проспал, если повезёт, сможет наверстать упущенное в четверг, отмечает "ТВ Центр".

Сейчас Сатурн, Юпитер и Марс словно выстроились в парадную шеренгу, а убывающая Луна всего за сутки пройдёт мимо всех участников "парада". Наблюдать за процессом лучше с половины шестого до половины седьмого утра, на юго-востоке.

Явление это редкое, бывает максимум 2 раза в год. Чтобы увидеть его, можно и встать пораньше. Выходить из дома не обязательно, да и в специальной оптике необходимости нет, главное - чтобы небо было ясным.

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