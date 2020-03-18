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Московские пчелы вылетели из ульев раньше обычного

15:33
  • среда
  • 18 марта 2020

Виной всему теплая весна

В столице появились пчёлы - намного раньше обычного они начали вылетать из своих ульев. Первые попытки самые смелые и сильные насекомые совершили в феврале. А в марте таких семейств стало уже намного больше. Главным условием является погожий день с температурой на солнце около 10 градусов. Далеко от улья пчёлы, правда, в этот период не улетают и быстро возвращаются назад.

"Если пчела сядет, например, на снег, то она  уже остывает и не сможет подняться. Как правило, к таким дням пчеловоды готовятся, посыпают снег или золой, или раскладывают солому, чтобы пчела в солнечный день  могла сесть не на снег, а, например, на солому. Тогда она отогревается и обратно залетает в улей", - объясняет главный специалист ГПБУ "Мосприрода" Николай Шелуханов.

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