Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 200 тысяч

Китай все еще лидирует по количеству заболевших

Число жертв пандемии коронавируса в мире продолжает расти. COVID-19 выявлен уже более чем у 200 тысяч человек в 167 государствах. Лидирует по числу зараженных все еще Китай – в Поднебесной зарегистрировано более 80 тысяч случаев.

По данным сайта Worldometer, который собирает статистику в режиме реального времени, в пятерке стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят также Италия (свыше 31,5 тысячи человек), Иран (свыше 16,1 тысячи человек), Испания (свыше 11,8 тысячи) и Германия (свыше 9,8 тысячи).

Немногим меньше зараженных – около 8 с половиной тысячи - выявлено в Южной Корее. В США зафиксировано свыше 6,5 тысячи, а во Франции - более 7,7 тысячи случаев. Из общего числа заболевших в мире скончались 8009 человек. Более 82 тысяч выздоровели.

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